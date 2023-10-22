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Сегодня, 11:25

Галактионов — об идее включения белорусских клубов в чемпионат России: «Надо понять, какие будут команды»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможном включении белорусских команд в состав чемпионата России по футболу.

«Сложно сказать, не слышал об этом, мы были погружены подготовкой к игре. Надо понять, если это случится, какие это будут команды, в каком они статусе будут, насколько конкурентноспособные. От этого надо отталкиваться», — сказал Галактионов «СЭ».

В чемпионате России по футболу нет ни одной белорусской команды. В хоккейной КХЛ выступает минское «Динамо», в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб «Минск».

РПЛ
Михаил Галактионов
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