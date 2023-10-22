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Сегодня, 11:12

Галактионов: «Игроки из сборных вернулись в нормальном состоянии. Единственное, собирались продолжительное время»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос «СЭ», в каком состоянии вернулись игроки национальных команд в расположение клуба.

«Игроки из сборных вернулись в нормальном состоянии. Единственное, мы собирались достаточно продолжительное время. Марио Митай и Наир Тикнизян только в четверг приступили к восстановлению, провели полноценную разминку. Если Марио вернулся в нормальном функциональном состоянии, то Наиру потребовалось время, чтобы восстановиться. Поэтому Тикнизян и вышел по ходу игры с «Динамо». Удается ли психологически переключиться? Все зависит от того, как сыграли. Марио Митай со сборной Албании одержал две победы, он психологически стрессоустойчив, уверен в себе. У Наира ситуация со сборной немного иная, прошло не так много времени с матчей сборных, это сказывается», — сказал Галактионов «СЭ».

Сборная Албании обыграла Чехию в матче 7-го тура квалификации Евро-2024 — 3:0. Албания лидирует в группе E, набрав 10 очков. На втором месте — Польша (9 очков).

Сборная Армении уступила национальной команде Латвии — 0:2. Армения занимает 4 место в группе D, набрав 7 очков. Лидирует национальная команда Турции, которая после 7 матчей сумела набрать 16 очков.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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