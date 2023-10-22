Бальбуэна ответил на вопрос о своей физической форме после игры за сборную Парагвая

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос «СЭ» о своей физической форме после игры за сборную Парагвая.

«Немного устал из-за длительных перелетов. Думаю, что команда сыграла хорошо против «Локомотива». Готовимся к следующему матчу. Выматывают ли перелеты? Да, это немного выматывает, но что мы можем сделать?» — сказал Бальбуэна «СЭ».

Ранее, 13 октября, Бальбуэна провел 90 минут в матче квалификации чемпионата мира 2026 года против Аргентины (0:1), а также 18 октября оказался в заявке на матч против Боливии (1:0).