Галактионов поделился мнением об участии Дзюбы в развлекательном шоу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что думает о развлекательном шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и российского тренера Леонида Слуцкого.

«Безусловно, мы с ним это обсуждали, определенные вещи проговорили с ним, и свою позицию я ему тоже сказал. Наверное, это определенная степень самовыражения. Если Артему нравится за пределами клуба выступать в определенном шоу, естественно, клуб идет навстречу, мы в этом проблемы не видим. Конечно, мы должны понимать, что степень цензурности должна быть», — заявил Галактионов в эфире программы «Футбол России».

Программа Дзюбы и Слуцкого на YouTube называется «Ну так нельзя, ***».

В роли гостей в шоу уже выступили комментатор Дмитрий Губерниев, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов и другие.

В этом сезоне 35-летний Дзюба участвовал в 5 играх чемпионата России, на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.