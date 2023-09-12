Тренер «Локомотива» Галактионов заявил, что клуб ищет игрока, похожего на Дзюбу

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, что клуб ищет игрока, который по характеристикам будет похож на нападающего команды Артема Дзюбу.

«У нас есть опытный, как мы говорим внутри коллектива, Артем (Дзюба). Нам в определенную позицию хотелось бы еще добавить такого игрока, со стрежнем. Ищем, смотрим, чтобы команду вытолкнуть еще более вперед», — заявил Галактионов.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. В этом сезоне 35-летний футболист принял участие в 5 играх чемпионата России, на его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Дзюба вместе с бывшим главным тренером ЦСКА и «Рубина» Леонидом Слуцким ведет шоу YouTube-канале «Ну, так нельзя».