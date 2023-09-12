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РПЛ

Сегодня, 01:33

Вице-президент РФС: «Имелись договоренности с клубами РПЛ, что они проведут в Белокаменке товарищеский матч»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент РФС Денис Соловьев поделился мнением о проведении матча FONBET Кубка России между 2Drots и «Динамо» Киров (2:0).

«Когда пришла идея, что мы будем играть там в футбол и уже постелили поле, мы решили, что нужен максимальный охват с точки зрения социальной функции. Были разные варианты форматов у нас. В частности, имелись договоренности с клубами РПЛ, что они проведут в Белокаменке товарищеский матч. Была договоренность и с двумя клубами в Первой лиге, чтобы они провели здесь официальную встречу. Но все уперлось в то, что мы в РФС хотели получить максимальный медийный охват», — приводит слова Соловьева «Известия».

На поле в плавучем доке, построенном для матча между кировским «Динамо» и 2DROTS, игроки сборной России проведут открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ в рамках проекта РФС «Футбол в школе».

Источник: https://iz.ru/1572487/aleksei-fomin/ne-budem-v-zherebevke-evro-2028-aziia-dast-igrat-vybor-ocheviden
РФС
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 - : -
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 - : -
16.09 19:00
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Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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