Галактионов рассказал о задачах «Локомотива» на сезон

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о задачах команды на сезон-2023/24.

— Задачи на сезон?

— Нам необходимо выигрывать в каждом матче, не терять очки, которые мы не имеем права терять. Не надо зацикливаться на одной команде — чемпионе, потому что важна стратегия. Важно забирать очки по максимуму и показывать качественный футбол.

— Задача команды — быть в топ-5?

— «Локомотив» воспитан на трофеях, на чемпионских и призовых амбициях. Наша задача — возвращать клуб на те места, где он привык находиться раньше, — сказал Галактионов.

В прошедшем сезоне «Локомотив» с 45 очками финишировал на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.