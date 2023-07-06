Галактионов рассказал о задачах «Локомотива» на сезон

Сегодня, 19:48
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о задачах команды на сезон-2023/24.
— Задачи на сезон?
— Нам необходимо выигрывать в каждом матче, не терять очки, которые мы не имеем права терять. Не надо зацикливаться на одной команде — чемпионе, потому что важна стратегия. Важно забирать очки по максимуму и показывать качественный футбол.
— Задача команды — быть в топ-5?
— «Локомотив» воспитан на трофеях, на чемпионских и призовых амбициях. Наша задача — возвращать клуб на те места, где он привык находиться раньше, — сказал Галактионов.
В прошедшем сезоне «Локомотив» с 45 очками финишировал на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.