Галактионов: «С переподписанием Дзюбы не возникло никаких проблем. Это топ-игрок»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой.

«Это топ-игрок, топ-нападающий, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде, коллективу и в быту, и в раздевалке, и на поле. С переподписанием не возникло никаких проблем. Общим мнением с руководством клуба было продолжить сотрудничество с Артемом и дальше во благо «Локомотива» решать задачи поступательного характера, чтобы вернуть наш клуб на лидирующие позиции, где он и должен быть в следующем сезоне», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/23 34-летний Артем Дзюба провел 13 матчей за «Локомотив», забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. В мае железнодорожники объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающим по схеме «1+1».