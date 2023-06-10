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Галактионов: «С переподписанием Дзюбы не возникло никаких проблем. Это топ-игрок»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой.

«Это топ-игрок, топ-нападающий, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде, коллективу и в быту, и в раздевалке, и на поле. С переподписанием не возникло никаких проблем. Общим мнением с руководством клуба было продолжить сотрудничество с Артемом и дальше во благо «Локомотива» решать задачи поступательного характера, чтобы вернуть наш клуб на лидирующие позиции, где он и должен быть в следующем сезоне», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/23 34-летний Артем Дзюба провел 13 матчей за «Локомотив», забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. В мае железнодорожники объявили о продлении соглашения с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/galaktionov-gudok-interview/
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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