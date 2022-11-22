Галицкий звонил Вадиму Гаранину после его увольнения из «Сочи»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в начале ноября связывался со старшим тренером «Сочи» Вадимом Гараниным, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Галицкий звонил Гаранину, чтобы поддержать его после увольнения из «Сочи». Владельцу «Краснодара» нравится философия 52-летнего специалиста, направленная на развитие молодых игроков. Отмечается, что краснодарский клуб наблюдает за Гараниным и в будущем может рассмотреть его кандидатуру на должность главного тренера команды.

Гаранин возглавил «Сочи» в июне 2022 года, сменив на посту Владимира Федотова. В начале ноября стало известно, что клуб отправил специалиста в отставку.