Галицкий звонил Вадиму Гаранину после его увольнения из «Сочи»

22 ноября, 16:43
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в начале ноября связывался со старшим тренером «Сочи» Вадимом Гараниным, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Галицкий звонил Гаранину, чтобы поддержать его после увольнения из «Сочи». Владельцу «Краснодара» нравится философия 52-летнего специалиста, направленная на развитие молодых игроков. Отмечается, что краснодарский клуб наблюдает за Гараниным и в будущем может рассмотреть его кандидатуру на должность главного тренера команды.
Гаранин возглавил «Сочи» в июне 2022 года, сменив на посту Владимира Федотова. В начале ноября стало известно, что клуб отправил специалиста в отставку.
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Основные источники исследования