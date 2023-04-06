Гасилин назвал постыдным поражение ЦСКА от «2DROTS» в товарищеском матче

Футболист медийной команды «Амкал» Алексей Гасилин назвал постыдным поражение ЦСКА от «2DROTS» (0:2) в недавнем товарищеском матче.

«Я поздравил парней из «2DROTS». Это большая победа медиафутбола в целом. Многие же раньше нас несерьезно воспринимали. Потом, когда мы выступили в Кубке России, когда «Амкал» 80 минут хорошо играл с «Динамо», и вот теперь «2DROTS»... На нас стали по-другому смотреть. Это щелчок профессиональному футболу. В ЦСКА было 70 процентов основы и молодежь, которая получает зарплату и прошла академию. И они проиграли? Это стыдно!» — приводит слова Гасилина «КП Спорт».

В сезоне-2022/23 2DROTS принимал участие в FONBET Кубка России. На стадии 1/128 финала Пути регионов команда проиграла «Текстильщику» (1:1, пенальти — 3:5) и покинула турнир.