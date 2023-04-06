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Сегодня, 12:52

Гасилин высказался против получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» и немецкого «Шальке» Алексей Гасилин заявил, что не поддерживает получение российских паспортов полузащитниками петербуржской команды Малкомом и Клаудиньо.

«Против ли я натурализации Малкома и Клаудиньо? Конечно! Это топ игроки для нашего чемпионата. Но натурализация... Я никогда не поверю, что в 150-миллионной стране нет качественных футболистов. Но есть и доказательство того, что мы конкурентноспособны до 20 лет, а потом куда-то все пропадает», — приводит слова Гасилина «КП Спорт».

В конце февраля бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/aleksej-gasilin-vyskazalsya-protiv-polucheniya-rossijskogo-grazhdanstva-malkomom-i-klaudino/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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