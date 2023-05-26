Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:25

Гаврилов: «Сколько Дзюбе позволяют забивать противники — столько он и забивает»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов похвалил нападающего «Локомотива» Артем Дзюбу за развитое голевое чутье.

«От нападающих всегда требуется голы забивать. Сколько ему позволяют забивать противники — столько он и забивает. У него неплохие физические качества — где-то побороться за мяч, где-то потолкаться, попридержать. Чутье голевое у него есть, он способен оказаться в нужной точке в нужный момент», — цитирует «Газета.Ru» Гаврилова.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/26/20524958.shtml?updated
Артем Дзюба
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хлусевич: «У «Спартака» большая мотивация бороться за медали»