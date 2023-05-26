Гаврилов: «Сколько Дзюбе позволяют забивать противники — столько он и забивает»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов похвалил нападающего «Локомотива» Артем Дзюбу за развитое голевое чутье.

«От нападающих всегда требуется голы забивать. Сколько ему позволяют забивать противники — столько он и забивает. У него неплохие физические качества — где-то побороться за мяч, где-то потолкаться, попридержать. Чутье голевое у него есть, он способен оказаться в нужной точке в нужный момент», — цитирует «Газета.Ru» Гаврилова.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.