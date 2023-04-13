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Сегодня, 19:04

Гаврилов заявил, что Максименко надо чаще давать шанс в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов считает, что «Спартаку» в РПЛ можно чередовать вратарей через матч.

«Я не в руководстве клуба и не тренер, чтобы решать, нужен красно-белым ещу один сильный вратарь или нет. По мне в «Спартаке» с вратарями всу хорошо. На планете нет человека, кто не ошибается. Максименко надо чаще давать шанс играть в РПЛ. В ближайшем матче с «Торпедо» возможно именно его и увидим в воротах. Если у одного не идет игра, то можно воспользоваться другим. У нас так в «Динамо» было, через матч меняли вратарей», — приводит слова Гаврилова Legalbet.

25-летний Максименко выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 12 матчей, пропустил 11 мячей и пять раз отстоял на ноль.

Источник: https://legalbet.ru/news/gavrilov-maksimenko-nado-chashe-davat-shans/
Александр Максименко
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