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Сегодня, 10:41

Спортдиректор «Ахмата» Газаев: «В команде будут усиления. Ряд футболистов, скорее всего, покинет клуб»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев ответил на вопрос о трансферных планах грозненцев.

«Усиления и изменения в команде будут. Ряд футболистов, скорее всего, клуб покинет. Что касается трансферной политики, то не менее четырех позиций в команде должны обновиться. В этом направлении ведется активная работа», — приводит Sport24 слова Газаева.

Также он рассказал, с какими игроками клуб собирается продлить контракты.

«Наш клуб намерен продлить контракты с Тимофеевым, Тодоровичем и еще с некоторыми футболистами. С рядом игроков уже идут переговоры по продлению соглашения. Что касается контракта Богосаваца, то он еще действует полтора года», — добавил спортивный директор.

После 18 туров «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603687-sportdirektor-akhmata-o-transferakh-v-komande-budut-usileniya-ryad-futbolistov-skoreye-vsego-pokinet-klub
Футбол
ФК Ахмат
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