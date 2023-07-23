Газинский прибудет на базу «Урала» на следующей неделе

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о восстановлении полузащитника команды Юрия Газинского после травмы.

«Газинский скоро должен к нам присоединиться. На следующей неделе он буде тренироваться и восстанавливаться на базе клуба», — сказал Иванов «СЭ».

33-летний полузащитник получил травму в матче 23-го тура РПЛ сезона-2022/23 против ЦСКА (1:2). 24 апреля он перенес операцию на плечевом суставе.

В прошлом сезоне Газинский сыграл в 20 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Уралом» рассчитан до лета 2024 года.