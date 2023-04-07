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Сегодня, 16:02

Газизов может оспорить решение суда в отказе удовлетворить иск к Федуну

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Юрист Елена Чачуа, представляющая в суде сторону Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Хорошевского суда Москвы отказать в выплате Шамилю Газизову 399 миллиона рублей.

«Это аналогичное решение, как и решение Октябрьского суда города Уфы. Это решение суда первой инстанции. Шамиль Камилович обратился по месту жительства Федуна в Хорошевский суд, который ему сегодня отказал. Соответственно, он может подать апелляционную жалобу в московский городской суд. Мы думаем, что он это будет делать. Как только будет опубликовано полное решение, у него есть месяц, чтобы подать апелляционную жалобу. Газизов не для того проявлял такое упрямство, чтобы теперь не обжаловать решение, которое его не может удовлетворить», — сказала Чачуа «СЭ».

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что суд отклонил иск Газизова о невыплате ему заработной зарплаты в «Спартаке». Он занимал пост генерального директора клуба в 2020 году.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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