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Сегодня, 18:52

Газизов попросил суд увеличить сумму взысканий с Федуна почти до 400 миллионов рублей

Мария Гусева
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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что сторона бывшего генерального директора московского клуба Шамиля Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с экс-владельца красно-белых Леонида Федуна до 399 миллионов рублей.

«Суд истребовал документы, которых в преддверии заседания не было у сторон — в связи с этим отложили заседание, — цитирует ТАСС Завьялову. — Газизов увеличил свои исковые требования. Мы пока не читали [требования], сторона не привыкла нам заблаговременно рассылать документы, хотя того требует закон. Почитаем, ознакомимся и поймем, на каком основании сумма увеличена до почти 400 млн рублей».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В сентябре 2022 года он подал иск к Федуну с требованием выплатить 365 миллионов рублей. 30 января прошло очередное рассмотрение иска, по итогам которого суд принял решение отложить судебное заседание до 15 февраля.

Федун покинул «Спартак» в августе 2022 года, после того как компания «Лукойл» купила 100 процентов акций клуба.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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