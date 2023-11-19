Газзаев и Семин поделились воспоминаниями о золотом матче «Локомотив» — ЦСКА в 2002 году

Бывшие главные тренеры ЦСКА и «Локомотива» Валерий Газзаев и Юрий Семин поделились воспоминаниями о «золотом» матче между армейцами и железнодорожниками в 2002 году.

Тогда «Локомотив» победил со счетом 1:0 и стал чемпионом России.

«Это исторический матч, — сказал Газзаев. — Было много борьбы, был важен результат. Сам счет об этом говорит — 0:1. «Локомотив» был укомплектованной командой, а ЦСКА только начинал свой путь. Была напряженная игра, «Локомотив» воспользовался своим моментом».

«Этот матч имел громадное значение, — добавил Семин. — Газзаев только пришел в ЦСКА, прививал новые схемы и стили. А «Локомотив» был третий год подряд вторым после «Спартака». Я боялся, что если мы проиграем ЦСКА, то появится неуверенность. Тогда поле на стадионе «Динамо» было хуже, а погода была прохладнее».

В воскресенье, 19 ноября состоится ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА, посвященный «золотой» игре между клубами. Начало встречи — в 19.30 (мск).