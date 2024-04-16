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Сегодня, 09:01

Газзаев считает, что ЦСКА сможет побороться за медали в нынешнем сезоне РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил перспективы команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Помимо «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» за медали чемпионата России могут побороться еще «Локомотив» и ЦСКА. Они будут ставить задачу попасть в топ-3 РПЛ. Плотность в турнирной таблице высокая. Мне кажется, что именно эти пять команд будут бороться за пьедестал», — сказал Газзаев «СЭ».

После 23 туров в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 47 очков, второе место у «Краснодара» — 43 очка, «Динамо» замыкает тройку с 38 очками в активе. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 37 очков, «Локомотив» — пятое, набрав 37 очков.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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