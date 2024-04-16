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Сегодня, 06:47

Зобнин обратился к Абаскалю после увольнения из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил за совместную работу бывшего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», — написал Зобнин в социальных сетях.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего испанца. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года. После 23 матчей «Спартак» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

К ответному гостевому матчу 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (первый матч 1:2), который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Роман Зобнин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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