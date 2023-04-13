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Сегодня, 14:16

Газзаев считает, что Семак созрел для работы главным тренером национальной команды России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предположил, может ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак возглавить сборную страны.

«Я думаю, что вполне, потому что он состоялся уже как тренер, это видно по результатам. Наверное, никто до него таких результатов в «Зените» не показывал. Это говорит о том, что он вполне созрел для работы со сборной», — приводит «Спорт День за Днем» слова Газзаева.

Также он отметил, что до сих пор считает Семака лучшим тренером России.

«Конечно. Один раз выиграть чемпионат не составляет большого труда для хорошей команды, а поддерживать команду на высоком уровне на протяжении пяти-семи лет, — это уже искусство тренера», — добавил Газзаев.

Семак возглавил клуб из Санкт-Петербурга в 2018 году. Под его руководством «Зенит» четырежды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок страны в сезоне-2019/20. В текущем сезоне петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gazzaev-schitaet-chto-semak-sozrel-dlya-raboty-glavnym-trenerom-sbornoy-rossii
Сергей Семак
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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