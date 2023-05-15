Гбамбле рассказал о личных целях в составе «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле после матча 27-го тура РПЛ против «Динамо» рассказал о личных целях в составе грозненской команды.

«В чем сила «Ахмата»? Мы много разговариваем, много работаем. Для нас очень важно быть первыми на поле и уходить с поля победителями. У нас прекрасная атмосфера в команде. У меня много целей в «Ахмате». В «Целе» был мой лучший сезон, но я хочу большего. Кстати, Григорий Морозов был здесь, это мой друг из «Целе». Я счастлив, что он в том числе смог увидеть мой первый гол за «Ахмат», — приводит слова Гбамбле Metaratings.ru.

Гбамбле выступал за «Целе» в 2022 году. В составе словенского клуба он провел 22 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи. С января 2023 года полузащитник выступает за «Ахмат».