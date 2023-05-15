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15 мая, 15:05

Терехин: «За результат надо спросить не только с Йокановича, но и с футболистов»

Терехин поделился мнением об отставке главного тренера «Динамо» Йокановича
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин поделился мнением об отставке главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича после крупного поражения от «Ахмата» (0:3).

«Как воспринял отставку Йокановича? Это было ожидаемо, потому что уже довольно давно «Динамо» играет совсем плохо. Все хуже и хуже. Надо было увольнять его раньше? Не исключено, что стоило снимать раньше. Но, видимо, руководство клуба чего-то ждало. Ну теперь уж как получилось. Но надо с футболистов тоже спросить за результат. Они-то что делают на поле? Команда не выкладывается в матчах? Конечно, не выкладывается. Футболисты очень плохо играют. И уже давно. Много критикуют оборону, но претензии есть не только к защитникам, потому что обороняется вся команда, а не три-четыре защитника и вратарь. Впереди тоже команда не играет так, как нужно. «Динамо» договорились с Николичем? Он нормально работал в «Локомотиве». Неплохой вариант. Но мне бы хотелось, чтобы дали поработать кому-то из своих динамовских тренеров. Я за российских специалистов. Не могу назвать фамилии, но таких тренеров много. Мне кажется, что с нашим тренером сейчас «Динамо» было бы выше в таблице. Но шанса поработать нашим специалистам пока не дают. Был Йоканович, теперь будет Николич. Посмотрим, что будет дальше с «Динамо», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

54-летний Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022-го. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками в РПЛ.

По данным «СЭ», новым главным тренером «Динамо» будет Марко Николич.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005123505_terehin_za_rezultat_nado_sprosit_ne_tolko_s_yokanovicha_no_i_s_futbolistov_oni-to_chto_delayut_na_pole
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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