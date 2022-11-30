Орлов: «Медведев сказал, что не слышал насчет ухода Вендела и Клаудиньо»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал об общении с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым.

«На матче со «Спартаком» я был на трибуне с Александром Ивановичем Медведевым. Он мне сказал, что информация насчет двойных премиальных за победу над «Спартаком» — неправда. Он сказал, что в Кубке «Зенит» вообще не платит премиальные. Только за победу. Вторая история — что якобы Вендел и Клаудиньо зимой уйдут из клуба. Медведев сказал, что это явный вброс, и он ничего об этом не слышал», — приводит слова Орлова Sport24.

В матче шестого тура групповой стадии Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» (0:0, пен. 4:2).