Гендиректор «Балтики» Волженкин рассказал о переходе Бистровича в команду

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился подробностями перехода полузащитника Кристияна Бистровича в команду.

«Кристиян — игрок высокого уровня, это ни для кого не секрет. Мы все лето хотели пригласить его в команду, но в силу ряда причин сделать этого ранее не представлялось возможным.

Основные переговоры по переходу игрока вел спортивный директор, но на определенном этапе Сергей Игнашевич поговорил с самим Кристияном. Это, безусловно, сыграло свою роль в итоговом решении игрока перейти в «Балтику», — приводит Metaratings.ru слова Волженкина.

14 сентября стало известно, что «Балтика» арендовала у ЦСКА 25-летнего хорвата.

В текущем сезоне футболист провел за «Балтику» 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.