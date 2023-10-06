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Сегодня, 15:50

Гендиректор «Балтики» Волженкин рассказал о переходе Бистровича в команду

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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин поделился подробностями перехода полузащитника Кристияна Бистровича в команду.

«Кристиян — игрок высокого уровня, это ни для кого не секрет. Мы все лето хотели пригласить его в команду, но в силу ряда причин сделать этого ранее не представлялось возможным.

Основные переговоры по переходу игрока вел спортивный директор, но на определенном этапе Сергей Игнашевич поговорил с самим Кристияном. Это, безусловно, сыграло свою роль в итоговом решении игрока перейти в «Балтику», — приводит Metaratings.ru слова Волженкина.

14 сентября стало известно, что «Балтика» арендовала у ЦСКА 25-летнего хорвата.

В текущем сезоне футболист провел за «Балтику» 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Кристиян Бистрович
Футбол
ФК Балтика
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