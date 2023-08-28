Гендиректор «Динамо» ответил на слухи, что Карраскаль любит посещать ночные клубы

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о характере и поведении новичка бело-голубых, колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Думаю, у Марцела Лички получится найти подход к Хорхе. Как футболист он обладает выдающимися качествами. Осталось только их раскрыть, и надеюсь, в «Динамо» с ним это и произойдет. Пугают ли слухи про него? Его контракт так построен, что он будет мотивировать его на хороший результат и дисциплину», — приводит слова Пивоварова Sport24.

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Колумбийский полузащитник перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».