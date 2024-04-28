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Сегодня, 17:03

«Пари НН» проводит экстренное заседание совета директоров. Решение по будущему Юрана пока не принято

Решение по будущему Юрана в «Пари НН» пока не принято
Константин Белов
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Генеральный директор «Пари НН» Давил Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об увольнении главного тренера Сергея Юрана.

«Пока идет экстренное заседание советов директоров. Никакого решения по Юрану пока нет. Рано кого-то провожать, а кого-то встречать. Идет обсуждение. Есть ли у «Пари НН» план В на случай ухода Юрана? Есть и план B, и план С. Не считаем, что это прям безвыходная ситуация», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

28 апреля «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:5) в матче 26-го тура чемпионата России. Команда Юрана уступила в шестой игре подряд и находится на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).

Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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