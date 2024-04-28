Айдамиров — о поездке Адиева в Казахстан: «Он продолжит совмещать работу в «Ахмате» и сборной»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре «СЭ» прокомментировал поездку главного тренера Магомеда Адиева в Казахстан на пресс-конференцию местной федерации футбола, которая состоится в понедельник.

«У нас есть определенные договоренности с Федерацией футбола Казахстана. Завтра, тем более, у команды выходной. То, что Магомед Адиев завтра поедет в Казахстан, не противоречит нашим договоренностям. Он продолжит совмещать работу в «Ахмате» и сборной Казахстана», — сказал Айдамиров «СЭ».

«Ахмат» занимает промежуточное 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 26 матчах.