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Сегодня, 13:30

Гендиректор «Пари НН» считает, что у РПЛ есть перспективы стать одной из ведущих лиг в мире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.

«Уровень РПЛ снизился из-за закрытых ворот от еврокубков, но наш футбол не потерял себя. Я бы не сказал, что все очень плохо. Вижу, как наши функционеры работают над развитием. Сейчас очень непростое время, и мы однозначно переживем этот период. Есть определенные перспективы, что сможем восстановить уровень РПЛ и стать одной из ведущих лиг в мире», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.ru.

Сборные России всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-pari-nn-u-rpl-est-perspektivy-stat-odnoi-iz-vedushikh-lig-v-mire-327455/
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