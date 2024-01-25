Гендиректор «Пари НН» считает, что у РПЛ есть перспективы стать одной из ведущих лиг в мире

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.

«Уровень РПЛ снизился из-за закрытых ворот от еврокубков, но наш футбол не потерял себя. Я бы не сказал, что все очень плохо. Вижу, как наши функционеры работают над развитием. Сейчас очень непростое время, и мы однозначно переживем этот период. Есть определенные перспективы, что сможем восстановить уровень РПЛ и стать одной из ведущих лиг в мире», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.ru.

Сборные России всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.