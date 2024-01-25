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Сегодня, 12:53

«Динамо» разгромило катарскую «Аль-Вакру» на сборе в Дохе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Фомин и Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» разгромило катарскую команду «Аль-Вакра» в товарищеском матче на сборе в Дохе — 9:2.

У москвичей дважды забили Федор Смолов и Константин Тюкавин, по одному голу у Даниила Фомина, Ярослава Гладышева, Ульви Бабаева, Дениса Макарова и Александра Чупаева. У «Аль-Вакры» сделал дубль Аюб Ассал.

«Динамо» провело последний матч на сборе в Дохе. Далее бело-голубым предстоит пройти два сбора в турецком Белеке (с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля).

Товарищеский матч

«Динамо» — «Аль-Вакра» — 9:2 (7:1)

Голы: Фомин, 5 (1:0). Тюкавин, 8 (2:0). Гладышев, 12 (3:0). Бабаев, 20 (4:0). Тюкавин, 24 (5:0). Ассал, 31 (5:1). Смолов, 38 (6:1). Смолов, 43 (7:1). Ассал, 58 (7:2). Макаров, 60 (8:2). Чупаев, 77 (9:2).

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна (Паршивлюк, 46), Бессмертный (Зайдензаль, 46), Лепский (Фернандес, 46), Фомин, Гагнидзе (Макаров, 46), Смолов (Карраскаль, 46), Тюкавин (Бителло, 46), Гладышев (Чавес, 46), Бабаев (Чупаев, 46).

25 января.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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