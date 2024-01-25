В ЦСКА рассказали, когда Дивеев сможет вернуться в общую группу

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда защитник Игорь Дивеев сможет вернуться к тренировкам в общей группе команды.

«Игорь занимался по своему плану с хорошей прогрессией. Надеемся, что со второй части второго сбора он начнет тренироваться в общей группе», — заявил Безуглов в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.

Также Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Максима Мухина, который перенес операцию на колене после повреждения крестообразной связки.

«У него тоже хорошая динамика, надеемся, что в мае он будет в общей группе», — добавил глава медицинского штаба красно-синих.

Игорь Дивеев получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор 24-летний россиянин не появлялся на поле в официальных матчах.