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Сегодня, 18:15

Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб занимает последнее место по бюджету в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о бюджете команды на 2024 год.

«Бюджет «Пари НН» изменится в 2024 году? Нет, мы оставили его на том же уровне, что и в текущем году. Не буду называть цифру — это внутреннее дело клуба, не совсем корректно будет ее называть в паблике. Но у нас стоит задача вывести клуб на самоокупаемость. Какое место по бюджету мы занимаем среди 16 клубов РПЛ? Последнее», — приводят слова Мелик-Гусейнова «Известия».

«Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В первом матче после зимней паузы команда Сергея Юрана на своем поле примет «Факел». Встреча пройдет 1-3 марта.

Источник: «Известия»
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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