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Сегодня, 13:53

Гендиректор «Пари НН» заявил, что Севикян посвежел и возмужал в сборной Армении

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ», как на полузащитнике нижегородцев Эдгаре Севикяне отразился вызов в сборную Армении.

«Мы хорошо его встретили. Вернулся посвежевшим и возмужавшим. Поездка в сборную на нем хорошо сказалась», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. Он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2). 17 октября он сыграл в товарищеском матче армянской команды против Македонии (1:3). В обеих встречах Севикян не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
Сборная Армении по футболу
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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