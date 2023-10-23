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Сегодня, 13:37

Денисов рассказал об атмосфере в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, что в команде нет никаких конфликтов.

«Конечно, победа в игре против «Пари НН» была очень важна, мы прервали свою безвыигрышную серию, не могу сказать, что эта серия как-то на нас давила. В коллективе у нас все нормально, атмосфера рабочая, никаких конфликтов нет, мы продолжаем работать и готовиться к следующим играм. Если говорить о результатах команды на этом отрезке сезона, то, конечно, они могли быть лучше», — приводит слова Денисова ТАСС.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер красно-белых отстранил 26-летнего форварда от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Позднее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем.

Источник: https://tass.ru/sport/19089769
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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