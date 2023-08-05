Гендиректор «Спартака» Малышев ответил на вопрос о возможном переходе Рябчука

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном трансфере защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

— Вчера писали, что сделка по Рябчуку закрыта. Можно ли получить ваш комментарий?

— Попросите комментарий у тех коллег, которые писали. Мы пока не объявляли. Скажем так, есть шанс у этой сделки. Но на данный момент мы ни о чем не объявляли.

— Планируете еще усиления?

— Посмотрим. Я вам говорил в прошлый раз, когда мы обсуждали трансферы, что нет задачи набрать какое-то количество игроков. Есть задача по возможности найти усиление. Если посмотреть на данный момент, мы в принципе уже имеем хорошую команду во всех линиях.

Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года, контракт до лета 2025 года. Он провел в составе команды 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.