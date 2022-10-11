Генеральный директор «Динамо» рассказал, что ему не предлагали войти в комитеты РФС

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что ему не предлагали войти в комитеты Российского футбольного союза (РФС).

«Предлагали ли мне в РФС войти в их комитеты? Нет. Хотел бы? Я думаю, что этот вопрос нужно не мне задавать, а коллегам из РФС», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

5 октября состоялось заседание исполкома РФС, на котором были согласованы новые составы комитетов организации.