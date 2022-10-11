Генеральный директор «Динамо» рассказал, что ему не предлагали войти в комитеты РФС

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что ему не предлагали войти в комитеты Российского футбольного союза (РФС).
«Предлагали ли мне в РФС войти в их комитеты? Нет. Хотел бы? Я думаю, что этот вопрос нужно не мне задавать, а коллегам из РФС», — приводит ТАСС слова Пивоварова.
5 октября состоялось заседание исполкома РФС, на котором были согласованы новые составы комитетов организации.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования