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Сегодня, 22:00

Леонченко о сезоне «Локомотива»: «С приходом нового тренерского штаба появился результат»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поделился мнением о сезоне в РПЛ.

— Когда осенью «Локомотив» был на 13-14-м месте, как вы это переживали?

— Всегда есть персональная оценка. Понимаешь, в каких компонентах команда не доработала. Самое главное, что с приходом нового тренерского штаба появился результат.

— Мы видели абсолютно разный «Локомотив» в этом сезоне. От первой половины сезона исходило ощущение безнадежности, а вторая — это что-то невероятное. Как бы вы оценили этот сезон и подвели его итоги?

— И главный тренер, и футболисты, все подчеркивали, что очень большая работа была проделана на сборах. Команда выглядела единым целым. Очень хорошие отношения внутри коллектива, и даже не у футболистов, а у тренерского штаба, медицинского и административно персонала. Благодаря этому удалось переломить ситуацию. Футболисты сегодня не только боролись, но и показали зрелищный футбол, который принес хороший результат. Мы постараемся приложить все усилия, чтобы двигаться дальше в этом направлении. И самое главное: сегодня футболисты поблагодарили болельщиков. В сложный момент болельщики от команды не отвернулись, поддерживали, и мы благодарны всем им. В новом сезоне будем ждать, чтобы «РЖД Арена» заполнялась и чтобы большее количество людей приходило на футбол.

«Локомотив» занял 8-е место по итогам сезона РПЛ-2022/23, набрав 45 очков.

Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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