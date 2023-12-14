Генеральный директор «Рубина» назвал Кордобу лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов поставил на первое место нападающего «Краснодара» Джону Кордобу.

Также в его пятерку вошли: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Матео Кассьерра («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»).