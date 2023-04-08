В «Спартаке» рассчитывают, что Промес и Джикия восстановятся к двадцатым числам апреля

Сегодня, 22:17
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о состоянии травмированных игроков команды.
— В каком состоянии Промес?
— Восстанавливается. Когда ждать на поле? В двадцатых числах стоит ждать его.
— Умяров сказал, что у него есть возможность сыграть в этом сезоне. Насколько это реально?
— Пока не готов сказать, не уточнял.
— А Джикия?
— Я рассчитываю, что Джикия восстановится, как и Промес, в двадцатых числах. Только к Кубку? Жизнь покажет. Я не могу предвидеть процесс восстановления.