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Сегодня, 22:17

В «Спартаке» рассчитывают, что Промес и Джикия восстановятся к двадцатым числам апреля

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

— В каком состоянии Промес?

— Восстанавливается. Когда ждать на поле? В двадцатых числах стоит ждать его.

— Умяров сказал, что у него есть возможность сыграть в этом сезоне. Насколько это реально?

— Пока не готов сказать, не уточнял.

— А Джикия?

— Я рассчитываю, что Джикия восстановится, как и Промес, в двадцатых числах. Только к Кубку? Жизнь покажет. Я не могу предвидеть процесс восстановления.

Георгий Джикия
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Наиль Умяров
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