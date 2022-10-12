Генич не верит, что «Локомотив» вылетит в первую лигу

Сегодня, 19:15
Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» оценил шансы «Локомотива» вылететь в первую лигу.
— «Локомотив» может оказаться в первой лиге?
— Нет. Есть команды намного слабее. Сейчас железнодорожники разбалансированны. Должен прийти тренер, который быстро соберет команду. Семин в «Ростове» этого не сделал. В него должны были поверить игроки, но не срослось ни по тренировочному процессу, ни по игре и результату.
— Но зимой РЖД может начать продажу всех игроков из-за плохого результата и гигантского дефицита бюджета?
— Этого не будет. Новый тренер даст новую энергию команде. В «Локомотиве» собралась классная банда. Они не вылетят. Есть «Торпедо», «Химки», «Факел». Есть команды, которые слабее «Локомотива».
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 9 очками в 12 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования