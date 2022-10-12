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Сегодня, 19:15

Генич не верит, что «Локомотив» вылетит в первую лигу

Дмитрий Барулев

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» оценил шансы «Локомотива» вылететь в первую лигу.

— «Локомотив» может оказаться в первой лиге?

— Нет. Есть команды намного слабее. Сейчас железнодорожники разбалансированны. Должен прийти тренер, который быстро соберет команду. Семин в «Ростове» этого не сделал. В него должны были поверить игроки, но не срослось ни по тренировочному процессу, ни по игре и результату.

— Но зимой РЖД может начать продажу всех игроков из-за плохого результата и гигантского дефицита бюджета?

— Этого не будет. Новый тренер даст новую энергию команде. В «Локомотиве» собралась классная банда. Они не вылетят. Есть «Торпедо», «Химки», «Факел». Есть команды, которые слабее «Локомотива».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 с 9 очками в 12 матчах.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Константин Генич
0
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