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Сегодня, 17:18

Генич объяснил, в чем Промес раньше был сильнее

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался об игре нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

30-летний возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 9 голами в 11 матчах за красно-белых.


— Промес — лучший игрок первой части сезона?

— Один из самых ярких. Он крутой, вопросов нет. Видно, что примерил на себя маску лидера и чувствует, что от его игры очень многое зависит. Но если бы я не знал «чемпионского» Промеса, то, наверное, сейчас бы сказал: да, он суперзвезда.

Мне кажется, раньше в нем было больше индивидуализма — бросалось в глаза, что он один может решить больше, чем решает сейчас. Теперь Квинси стал более командным футболистом: ему нужны партнеры, с которыми он может отыграться. Тот Промес был резче, быстрее и моложе. А еще более дерзким. Этот — более искушенный.

Федор Чалов и&nbsp;Александр Соболев. ЦСКА сильнее «Спартака»? Как Уткин уходил из «Краснодара»? Что спасет «Локомотив»? Интервью Генича

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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