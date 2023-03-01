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Генич ответил Дзюбе: «Хочет «всыпать» — не проблема. Попрошу Слуцкого, чтобы организовал нам встречу»

Иван Торопцев
Корреспондент
Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Константин Генич ответил нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе, который рассказал об их конфликте.

«Почему Костя позволяет себе какие-то фразы? Как он там сказал? Что я сливаюсь со спора и назвал меня как-то. Он готов ответить за эти слова один на один? Очень сильно сомневаюсь. Он потом что-то ляпнул, извинялся, что вспылил. Ну вот я его разочек встречу и вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать. Я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» — не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», — написал у себя в Telegram-канале Генич.

Конфликт между футболистом и журналистом возник на фоне их спора о голах нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что Сергеев не сможет забить 8 голов в сезоне-2021/22 в РПЛ. Когда форвард достиг этой отметки, комментатор предложил Дзюбе выйти на один из матчей с призывом к «Спартаку» разбанить журналиста и разрешить ему работать на играх красно-белых. После чемпионского матча «Зенита» в 2022 году Дзюба раскритиковал Генича за то, что тот придал огласке их частный разговор, а комментатор ответил футболисту в телеэфире.

Источник: https://t.me/kgenich/1881
Артем Дзюба
Футбол
Константин Генич
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