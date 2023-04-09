Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Генич подарил болельщикам ЦСКА три майки армейцев после проигранного спора с Чаловым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Комментатор Константин Генич подарил три игровые майки ЦСКА болельщикам клуба после проигранного спора с форвардом армейцев Федором Чаловым.

Ранее Генич и Чалов заключили пари на то, что 24-летний форвард не сделает 13 результативных действий за сезон-2022/23.

В матче против «Зенита» (1:0) в 20-м туре РПЛ Чалов забил и оформил 13-е результативное действие (12+1). После этого нападающий успел отличиться и в 21-м туре в игре с «Факелом» (2:0), реализовав пенальти.

По условиям спора, Генич в случае проигрыша должен был прийти на стадион ЦСКА в форме «Спартака», но футболист разрешил комментатору изменить условия и подарить игровую форму армейцев фанатам клуба.

Федор Чалов
Футбол
Константин Генич
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Крылья Советов»: Нобоа забил в концовке матча

Горшков считает, что «Зенит» победит в матче с «Локомотивом»