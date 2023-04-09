Генич подарил болельщикам ЦСКА три майки армейцев после проигранного спора с Чаловым

Комментатор Константин Генич подарил три игровые майки ЦСКА болельщикам клуба после проигранного спора с форвардом армейцев Федором Чаловым.

Ранее Генич и Чалов заключили пари на то, что 24-летний форвард не сделает 13 результативных действий за сезон-2022/23.

В матче против «Зенита» (1:0) в 20-м туре РПЛ Чалов забил и оформил 13-е результативное действие (12+1). После этого нападающий успел отличиться и в 21-м туре в игре с «Факелом» (2:0), реализовав пенальти.

По условиям спора, Генич в случае проигрыша должен был прийти на стадион ЦСКА в форме «Спартака», но футболист разрешил комментатору изменить условия и подарить игровую форму армейцев фанатам клуба.