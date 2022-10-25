Генич рассказал, что Захарян мог перейти в один из клубов чемпионата Испании

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Комментатор Константин Генич в комментарии «СЭ» рассказал о шансах уехать в Европу у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
— Захарян будет зимой в «Челси»?
— А нашлась схема, как получить деньги?
— Разве «Челси» не ищет варианты?
— Ищет. Но я сомневаюсь, что зимой этот трансфер состоится. Не думаю, что у «Челси» сейчас есть острая необходимость в Захаряне.
— Просто забронировать его на будущее.
— Могут забронировать и оставить его в «Динамо» до конца сезона.
— Это инсайд?
— Нет, я предполагаю. Знаю, какие клубы еще интересовались Арсеном, но говорить не буду.
— Из каких стран?
— Из Испании был конкретный вариант.
— Топ-клуб?
— Нет, но играет в еврокубках.
— «Вильярреал»?
— Не важно.
— Я угадал?
— Нет.
— А почему с Испанией не сложилось?
— Мне кажется, в Испании могут быть репутационные моменты с тем, чтобы брать игрока из России. Возможно, сторона, которая хотела его пригласить, взвесив все за и против, решила отказаться.
В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Летом этого года 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.
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