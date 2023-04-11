Генич уверен, что «Зенит» отпустит Малкома летом

Комментатор Константин Генич предположил, уйдут ли бразильцы из «Зенита» летом.

««Зенит» отпустит Малкома, если поступит предложение? Уверен в этом. Практически не сомневаюсь, что уйдет Вендел. В своем пике Вендел — топ-игрок. Он точно высоко котируется в Европе. Удерживать Малкома «Зенит» точно не будет. Может, Клаудиньо тоже выберет продолжение карьеры не в «Зените», потому что без Вендела и Малкома он может заскучать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из петербургского клуба ради выступлений в Лиге чемпионов. В феврале 26-летний футболист и его одноклубник Клаудиньо получили российские паспорта.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.