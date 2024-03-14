Орлов: «Галицкий — не самодур, Ивич не подготовил команду к рестарту»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему владелец «Краснодара» Сергей Галицкий мог отправить в отставку главного тренера команды Владимира Ивича.

— Сергей Галицкий отправил Владимира Ивича в отставку. Не всем это решение показалось логичным. Но лично я не могу назвать владельца «Краснодара» самодуром. У него есть свое видение футбола. Своя философия. После того как «Краснодар» создал себе комфортный задел в золотой гонке, Ивич почему-то начал больше думать об обороне, о более прагматичном футболе. Думаю, это едва ли понравилось Галицкому. Но он до определенного времени терпел.

Сейчас же, весной, мы увидели, что команда оказалась не готова к возобновлению сезона. Она совсем неубедительна, разбалансирована. Игроки никак не могут поймать игровой тонус, обрести уверенность в себе. Ситуация очень непростая. Галицкий решил сейчас пойти на радикальные меры. Что ж, это его право. Но получится ли у Мусаева? Честно говоря, пока несильно в это верится, — сказал «СЭ» Орлов.

13 марта 46-летний Ивич покинул должность главного тренера «Краснодара», в котором работал с 2023 года. Команду до конца текущего сезона возглавил Мурад Мусаев.