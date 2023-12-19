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РПЛ

Сегодня, 18:07

Гладилин назвал лучших тренеров первой части сезона в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, кого считает лучшими тренерами первой половины сезона в РПЛ.

«Очень сложно выбрать лучшего, ведь в список попали достойные специалисты. Но я бы назвал Ивича и Личку, они проделали отличную работу перед уходом на перерыв. Их команды набрали ход и не дали осечку в конце первой части сезона. Я бы их назвал лучшими не только за этот период, но и за всю первую часть чемпионата. Это два тренера, которые сейчас являются лучшими в РПЛ», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Краснодар» с 38 очками лидирует в РПЛ после 18 туров. На втором месте идет «Зенит» (36 очков), а третью строчку занимает «Динамо» (32).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Марцел Личка
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