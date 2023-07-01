Гладилин предположил, от чего будет зависеть дальнейшая футбольная карьера Дзюбы

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что футбольное долголетие нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы зависит от того, как его будут использовать на поле.

«Сколько Дзюба сможет еще играть? Все зависит от него. Он игрок такого плана, что нужно, чтобы тренер нашел ту схему, в которой Дзюба будет полезен», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Также Дзюба выступал в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала» и «Аданы Демирспор».