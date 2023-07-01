Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:11

Гладилин предположил, от чего будет зависеть дальнейшая футбольная карьера Дзюбы

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что футбольное долголетие нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы зависит от того, как его будут использовать на поле.

«Сколько Дзюба сможет еще играть? Все зависит от него. Он игрок такого плана, что нужно, чтобы тренер нашел ту схему, в которой Дзюба будет полезен», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Также Дзюба выступал в составе «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита», тульского «Арсенала» и «Аданы Демирспор».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/01/20788022.shtml
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер сборной России по шпаге будет уволен после отъезда фехтовальщиков в США
«Сельта» посвятила Карпину пост в соцсети, назвав дуэтом мечты их связку с Мостовым
Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту достигла 9 км
Омбудсмен Владимирской области рассказала о семье показавшей жест о помощи девочки
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» обыграл «Зенит-2» в товарищеском матче

Петр Ян заявил, что будет болеть за «Зенит» в матче с «Нефтчи»