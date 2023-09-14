Гладилин прокомментировал шансы «Спартака» на победу в матче с «Сочи»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин прокомментировал шансы «Спартака» на победу в матче с «Сочи».

«Спартак» сейчас находится не столько в функциональном кризисе, сколько в моральном. Удастся ли после сборной выступить хорошо — это вопрос, потому что обычно когда отсутствуют сборники, игроки разделяются на группы и подготовка получается непривычной. Сейчас ребята вернутся, и за два дня успеет ли Абаскаль привести всех к общему знаменателю — непонятно. Для этого нужно время. И первая игра после приезда из сборной бывает не очень хорошая. А что касается «Сочи», там работают грамотные тренеры. Команда находится в опасной зоне, и она недобрала много очков. Матч для южан не будет проходным, и они постараются взять очки. Но главное, что у «Спартака» нет поставленной игры. И угадать стартовый состав не сможет никто. Думаю, Абаскаль сам его сейчас не знает и определится только в день игры. Кризис есть, потому что нет поставленной игры. Потеряно много очков и по делу. При хорошей игре бывают неудачи, но тут ее вообще нет. «Спартак» не заслужил победу в матчах, в которых уступил", — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 7 встречах. 16 сентября московская команда сыграет с «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ-2023/24.