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Сегодня, 19:43

Гладилин прокомментировал шансы «Спартака» на победу в матче с «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Гладилин прокомментировал шансы «Спартака» на победу в матче с «Сочи».

«Спартак» сейчас находится не столько в функциональном кризисе, сколько в моральном. Удастся ли после сборной выступить хорошо — это вопрос, потому что обычно когда отсутствуют сборники, игроки разделяются на группы и подготовка получается непривычной. Сейчас ребята вернутся, и за два дня успеет ли Абаскаль привести всех к общему знаменателю — непонятно. Для этого нужно время. И первая игра после приезда из сборной бывает не очень хорошая. А что касается «Сочи», там работают грамотные тренеры. Команда находится в опасной зоне, и она недобрала много очков. Матч для южан не будет проходным, и они постараются взять очки. Но главное, что у «Спартака» нет поставленной игры. И угадать стартовый состав не сможет никто. Думаю, Абаскаль сам его сейчас не знает и определится только в день игры. Кризис есть, потому что нет поставленной игры. Потеряно много очков и по делу. При хорошей игре бывают неудачи, но тут ее вообще нет. «Спартак» не заслужил победу в матчах, в которых уступил", — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 7 встречах. 16 сентября московская команда сыграет с «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ-2023/24.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005334254_gladilin_pri_horoshey_igre_byivayut_neudachi_no_u_spartaka_ee_voobsche_net
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Спартак – Сочи
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Балтика – Ростов
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Урал – Факел
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