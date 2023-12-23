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Сегодня, 23:04

Гладилин — о причинах отказа Рибалты от работы «Спартаке»: «Уже детям понятно, что Абаскаль не подходит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слухи о причинах того, что экс-спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отказался от работы в «Спартаке».

«Рибалта — серьезный менеджер. Его знают. Он себя зарекомендовал. О нем хорошо высказывались Аршавин и другие специалисты. Видимо, Рибалту не устроила работа временщика на короткий срок. Он поставил условия, что если «Спартак» хочет добиться результата, то надо отпускать Абаскаля. Уже детям, наверное, понятно, что Абаскаль не подходит «Спартаку», чтобы выиграть чемпионат России. А Амарал этого не требовал, потому что такой же. И руководство это устраивает», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

22 декабря Metaratings сообщал, что Рибалта выдвинул условие об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». В этот же день клуб объявил о назначении Томаша Амарала новым спортивным директором.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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